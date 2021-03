Le jeune nageur français s’est qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été en réalisant le meilleur temps sur 100 m dos à Marseille.

Yohann Ndoye Brouard s’est invité aux Jeux de Tokyo en dépossédant in extremis Mewen Tomac, d’un an son cadet, du billet en jeu au bout de la première phase de qualification olympique, vendredi à Marseille. A 20 ans, Ndoye Brouard, originaire d’Annecy et qui s’entraîne à l’Insep sous les ordres de Michel Chrétien, présenté comme un espoir pour Paris-2024, va ainsi découvrir la grand-messe olympique dans quatre mois.

Après les séries matinales, c’est pourtant Tomac (19 ans) qui était en pole position après avoir bouclé son aller-retour en 53 sec 10, pour 53 sec 34 fixées par l’encadrement tricolore. Même si Ndoye Brouard avait lui aussi nagé sous le minima olympique quelques minutes plus tôt, en 53 sec 21. Puisque cette première fenêtre de qualification olympique se referme dimanche, Ndoye Brouard n’avait d’autre choix pour se qualifier au plus vite pour Tokyo que de nager en moins de 53 sec 10 et de battre Tomac en finale vendredi soir. Mission accomplie, en 52 sec 97, record personnel amélioré de plus d’une demi-seconde (53 centièmes précisément). Tomac a lui terminé sa course en 53 sec 19.