L’Italien Franco Morbidelli devrait prochainement être promu chez Yamaha en remplacement de l’Espagnol Maverick Vinales et suppléé chez Yamaha-SRT par l’Italien Andrea Dovizioso.

« Notre plan était d’avoir « Franky » comme pilote officiel l’an prochain et, à cause de la rupture prématurée du contrat (de Vinales), cette promotion (aux côtés du Français Fabio Quartararo, leader du championnat, ndlr) aura lieu en cours de saison. Concernant Dovizioso, (…) nous avons un accord verbal avec Andrea et son entourage, donc il nous rejoindra très rapidement. Nous prévoyons que ce sera à partir de Misano (lors du GP de Saint-Marin, 14e manche de la saison, du 17 au 19 septembre, ndlr) et il pilotera aussi pour cette équipe l’an prochain », a annoncé le dirigeant de Yamaha Lin Jarvis, dimanche.

Toutefois, Morbelli, 26 ans, qui roule dans la catégorie reine de la vitesse moto depuis 2018, est en convalescence après une opération à un genou fin juin, et la date de son retour en piste n’est pas encore connue. Quant à Dovizioso, 35 ans, vice-champion du monde avec Ducati en 2017, 2018 et 2019, il avait pris début 2021 une année sabbatique en l’attente d’une bonne opportunité de revenir en MotoGP. Pendant cette période, il a effectué des essais avec Aprilia.

Il reste enfin à savoir à qui sera confiée la seconde Yamaha de l’actuelle équipe SRT (qui changera d’identité en 2022) après la retraite de l’Italien Valentino Rossi en fin d’année.