Motivé par l’exploit de Nadal en Australie, Marc Marquez espère bien pouvoir concurrencer Fabio Quartararo cette saison.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors qu’il retrouvera les pistes ce week-end en Malaisie pour des tests de présaison, Marc Marquez en a profité pour saluer la performance de son compatriote Rafael Nadal, récent vainqueur de l’Open d’Australie. Une source d’inspiration pour le pilote espagnol, qui revient d’une saison en enfer après une fracture du bras puis des problèmes de dédoublement de la vision.

« Je pense que Rafa Nadal est une inspiration pour tous, sportifs ou non. Ce qu’il a fait, c’est incroyable. Revenir après une blessure, quand beaucoup de gens disaient qu’il était fini, et gagner à 35 ans, contre un jeune talent N.2 mondial (Daniil Medvedev, 25 ans). C’est le scénario rêvé et ce que je vais essayer de faire. »