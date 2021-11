L’Espagnol Jorge Martin a remporté les qualifications ce samedi après-midi lors du Grand Prix de Valence et partira en pole ce dimanche.

Le local de l’étape a réalisé le meilleur temps cet après-midi et s’offre la pole position devant le pilote italien Francesco Bagnaia qui ne peut plus devenir champion du monde dans cette 18e et dernière étape de la saison. Justement le tout nouveau champion du monde, le Français Fabio Quartararo qui n’a plus rien à jouer partira en 8e position. Pour la toute dernière course de son immense carrière, Valentino Rossi a pris le 10e temps.