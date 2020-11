Suspendu ce mardi 4 ans (à compter du 17 décembre 2019) devant le Tribunal Arbitral du Sport pour dopage, Andrea Iannone n’accepte pas la décision. Il a réagi à chaud.

« Aujourd’hui j’ai subi la plus grande injustice possible. On m’a arraché le cœur en me séparant de mon grand amour », a-t-il réagi sur Instagram.« Les raisons sont dénuées de sens logique et s’accompagnent de données erronées. Il y aura pour cela le bon endroit et le bon moment, car je ne me rends clairement pas. »

D’abord suspendu 18 mois, Iannone avait ensuite décidé de faire un recours devant le TAS qui a augmenté sa peine. « J’avais espoir dans l’honnêteté intellectuelle et dans l’affirmation de la justice. En ce moment, je souffre comme ce n’est pas possible. Mais ceux qui ont tenté de détruire ma vie comprendront bientôt quelle force j’ai dans le cœur. La force de l’innocence et surtout la conscience tranquille. Une sentence peut changer les événements, mais pas l’homme. »

Le pilote de chez Aprilia avait été suspendu le 31 mars dernier après avoir été controlé positif au propionate de drostanolone (stéroïde anabolisant), effectué au GP de Malaisie à Sepang le 3 novembre 2019. Pour se défendre, Iannone avait déclaré que « la source de sa contamination provenait de la viande qu’il avait ingérée avant le GP de Sepang et qu’il aurait dû être acquitté« . Or, le jury a estimé que « Andrea Iannone n’a pas réussi à établir avec précision quel type de viande il avait consommé. »