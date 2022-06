Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a remporté ce dimanche le Grand Prix de Catalogne de MotoGP, à Barcelone.

Le Français, qui a signé sa deuxième victoire de la saison et ainsi conforté sa place de leader au championnat du monde, a devancé ce dimanche en Catalogne, avec plus de six secondes Jorge Martin, deuxième, et l’autre Français en lice, Johann Zarco.