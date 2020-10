Arrivé huitième du GP de Teruel ce dimanche, le Français Fabio Quartararo compte sur les deux prochains rendez-vous à Valence se relancer dans la course au titre de champion.

Interrogé en zone mixte après la course, il a pointé du doigt quelques problèmes mécaniques, mais assure pouvoir faire mieux lors des prochains Grand Prix. Pour rappel, c’est son coéquipier de chez Petronas, Franco Morbidelli, qui a remporté la course cet après-midi.

« Je pensais faire mieux car le warm-up avait montré des bonnes choses mais en course, j’ai tout perdu, notamment le feeling avec le pneu avant. J’ai eu un feeling complètement différent en course. Je n’avais pas de grip, c’était étrange. Je suis content de quitter Aragon car on a souffert pendant deux semaines. On a besoin maintenant de se concentrer sur Valence. Je suis sûr que Valence est un meilleur circuit pour nous. Je pense qu’on sera plus consistant qu’ici. »