Le pilote espagnol de MotoGP Marc Marquez (Honda), encore diminué par un choc reçu à la tête, ne disputera pas le Grand Prix de Valence prévu dimanche sur le circuit de Cheste, a annoncé mardi son équipe.

Marquez « ne participera pas à la dernière manche de la saison le week-end prochain, ni aux essais de Jerez programmés les 18 et 19 novembre », a déclaré l’équipe Repsol-Honda dans un communiqué. Le pilote espagnol a chuté lors d’une séance d’entraînement tout-terrain le 30 octobre dernier, survenue alors qu’il préparait le Grand Prix d’Algarve, et souffre depuis d’une « légère commotion cérébrale ». Marquez, 28 ans, n’avait déjà pas pris part à ce GP disputé le week-end

dernier. « Pendant ces jours de repos, Marc a continué à ne pas se sentir bien, et il a souffert de problèmes de vision », a précisé mardi l’équipe espagnole. Des examens réalisés lundi par un ophtalmologue, cité dans le communiqué, ont révélé que Marquez souffre d’un « nouvel épisode de diplopie » (vision double). « Nous avons opté pour un traitement conservateur avec des contrôles réguliers pour suivre l’évolution clinique » a précisé le docteur Bernat Sanchez. « Ce sont des moments difficiles, comme s’il pleuvait sur une route mouillée. Après avoir vu le docteur Sanchez Dalmau, un nouvel épisode de

diplopie a été confirmé comme en 2011″, a écrit sur ses réseaux sociaux le sextuple champion du monde de MotoGP. Marquez avait déjà vu sa vision affectée de la sorte en 2011 à la suite d’une chute lors du GP de Malaisie en Moto 2 qui l’avait forcé à mettre un terme à sa saison. « Il faut de la patience, mais si j’ai appris une chose, c’est d’affronter les obstacles avec positivité. Merci pour votre soutien », a ajouté Marquez.

