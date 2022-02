Après deux années difficiles, le sextuple champion du monde MotoGP Marc Marquez a affirmé mardi qu’il viserait le titre en 2022.

« Mon objectif est de me battre pour le titre », a déclaré le pilote espagnol, qui est âgé de 28 ans, lors de la présentation à distance de l’équipe Honda. Il a ajouté qu’il était heureux d’avoir mis derrière lui le problème de diplopie (vision double) qui l’a affecté dans la dernière ligne droite de la saison dernière à la suite d’une chute lors d’un entraînement sur une moto de motocross. « Avec la vision double, la situation était critique et personne ne pouvait prédire le futur, mais j’ai suivi les conseils des médecins et tout s’est bien passé », a déclaré Marquez, qui a manqué les deux dernières courses de la saison 2021 et les premiers tests de pré-saison 2022 à Jerez (Espagne) en novembre.

L’octuple champion du monde de moto, toutes catégories confondues, n’a pas caché qu’avoir pu participer aux essais de Sepang (Malaisie) la semaine dernière était « une surprise ». « A partir de maintenant, l’objectif est de travailler dur en pré-saison et de se battre pour le championnat », a appuyé le natif de Cervera, près de Barcelone, qui pourra compter sur une nouvelle moto pour affronter le championnat du monde 2022 et peut-être détrôner le Français Fabio Quartararo.