Huitième du Championnat du monde, Fabio Quartararo s’est confié dans les colonnes de L’Equipe.

« Dès que j’ai terminé la saison (le 22 novembre), je me suis dit que j’allais prendre des jours de repos, que je n’allais pas faire de sport pendant une semaine. Mais la première chose que j’ai faite en arrivant à Nice (chez ses parents, lundi 23 novembre) est d’aller courir (rires). Je le fais pour le plaisir, ça m’aide à me déconnecter. L’adrénaline de la saison est redescendue. J’étais stressé pratiquement depuis juillet. Donc ça va faire du bien de prendre quelques jours de relaxation », a indiqué le pilote français dans L’Equipe.

Avant d’ajouter : « On ne peut pas dire que je l’ai perdu car, à la fin, j’ai terminé huitième du Championnat. Ce qui est chiant, c’est d’avoir été aussi perdu sur la moto. J’aurais préféré perdre le Championnat en pouvant me battre, que de me sentir comme lors des dernières courses où on était totalement perdus. Je connais mon potentiel, je sais ce que je vaux et je sais que je peux me battre devant sur toutes les courses. Mais je pense que tout ce qui s’est passé cette saison avec la moto m’a affecté. Franchement, lors des dernières semaines, je n’ai pas beaucoup dormi, je cherchais la solution, ce qu’on pouvait améliorer. Même si ce n’est pas à moi de trouver le problème, j’ai toujours eu des pensées sur ça. Je pense que j’ai été le pilote qui est resté le plus longtemps cette saison à travailler sur les datas. Je l’ai ressenti vraiment ces derniers jours car j’ai super bien dormi une fois la saison terminée. Et même sur la piste, quand on roule, inconsciemment, on ne roule pas pareil que lorsque tout est parfait. Et c’est la première fois que cela m’arrivait. J’aurais pu faire des meilleures choses même si la moto n’était pas au top. »