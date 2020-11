Victime d’une nouvelle chute au guidon de sa M1, Fabio Quartararo a livré son analyse après cette course au GP de Valence.Le Français est actuellement cinquième du Championnat.

« L’année dernière à Valence, on se battait pour la victoire et, cette année, on n’en était pas capables et on a un niveau autour de la dixième place. C’est incompréhensible. Je n’arrive pas à expliquer nos problèmes. Même sur la moto, je sens que je ne vais pas vite. Et c’est frustrant car je ne peux pas faire autrement. Je n’ai pas le potentiel pour vraiment tourner. Je dois choisir entre tourner et faire une bonne accélération. C’est important de bien analyser les choses », a indiqué le pilote français dans des propos rapportés par L’Equipe.