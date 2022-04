Marc Marquez va enfin faire son retour ! Le sextuple champion du monde de MotoGP, qui a déclaré forfait pour les deux derniers Grand Prix après sa violente chute à l’échauffement en Indonésie, fera son retour à la compétition ce week-end à Austin, a assuré ce mercredi son écurie Honda.

Le pilote aurait en effet « reçu l’autorisation de son équipe médicale pour s’aligner au Grand Prix des Amériques ». « Les médecins ont autorisé Marc Marquez à reprendre la compétition en Grand Prix après sa chute lors du warm up du GP d’Indonésie et le diagnostic de diplopie qui s’en est suivi », a déclaré Honda dans un communiqué ce mercredi.

« Je suis très heureux d’être de retour, c’est super de revenir et surtout sur l’un de mes circuits préférés. Quelle que soit la situation, j’aime vraiment rouler au Texas et j’y ai des souvenirs incroyables » a quant à lui déclaré Marquez, dans ce même communiqué.

Pour rappel, Marquez a lourdement chuté le 20 mars dernier, l’obligeant à déclarer forfait peu de temps avant le Grand Prix d’Indonésie. Cette chute a réveillé de gros problèmes de vision, et le pilote espagnol n’a pas non plus pu participer au Grand Prix d’Argentine la semaine dernière.