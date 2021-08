Septième du Grand Prix d’Autriche disputé ce dimanche après-midi sur le circuit Red Bull Ring de Spielberg, Fabio Quartararo est revenu sur cette course et se satisfait tant bien que mal, après avoir limité la casse.

« Je suis un peu déçu du résultat mais on a pris 13 points d’avance au championnat ici en Autriche (lors des GP de Styrie la semaine dernière et d’Autriche cette semaine) et ça c’est bien. On a perdu des points sur Francesco Bagnaia et Joan Mir (aujourd’hui) mais la course était bien sur le sec, je suis content de ça. J’ai été mal à l’aise sous la pluie tout le week-end donc, 7e, ça n’est pas catastrophique. On va passer d’un des circuits les plus défavorables à Yamaha (le Red Bull Ring) à un des plus favorables, j’ai hâte d’y être. Silverstone (pour le GP de Grande-Bretagne le 29 août) va être très important pour nous, pour faire un peu d’écart sur les autres au championnat. Je croise les doigts pour qu’il fasse beau, pour espérer faire un bon résultat. » A indiqué Quarta après la course.