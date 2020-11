Le pilote italien est-il toujours positif au Covid-19 ? Sera-t-il de nouveau forfait pour le GP de Valence ? Après un test positif mardi, suivi d’un résultat négatif le lendemain, Valentino Rossi attend le résultat d’un troisième test pour en avoir le cœur net.

Valentino Rossi est incertain pour disputer le Grand Prix de Valence en Moto GP ce week-end. Est-il toujours positif au Covid ? La question est sur la table. Alors qu’il a obtenu deux tests négatifs, l’Italien a été une nouvelle fois testé positif ce mardi. Faisant ainsi courir le risque d’un nouveau forfait. Mais surtout, le coureur avait-il le coronavirus lorsqu’il était sur la ligne de départ du dernier GP d’Europe ? C’est un énième test passé ce jeudi qui va répondre à toutes ces questions. Les résultats devraient arriver dans les prochaines heures.

En piste la semaine dernière, le « Docteur » n’a pu faire que quatre tours de circuit. Stoppé par une perte de puissance liée à une défaillance électronique, Valentino Rossi a dû abandonner. Et après des chutes à Misano, Barcelone et au Mans, suivi de deux forfaits, c’était la sixième course consécutive sans points pour le pilote de Monster Energy Yamaha.