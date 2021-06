Deuxième du championnat du monde, le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) confirme son statut en prenant, ce samedi, la pole position au GP moto d’Allemagne. Il devance son compatriote Fabio Quartararo (Yamaha). C’est la 6ème pole de sa carrière et la deuxième ici-même, en Allemagne.

Avant cette 8e manche, Zarco a 14 points de retard sur Quartararo au classement du championnat du monde. Le pilote Ducati-Pramac est en quête d’une première victoire en catégorie reine. Le Français a chuté en fin de course, un petit pépin sans gravité.

« On est un peu en difficulté depuis le début du week-end, mais j’ai fait de mon mieux et je suis finalement content, on a un bon rythme, on verra demain« , a analysé Quartararo, privé d’une 6e pole position d’affilée par son compatriote.