L’Espagnol Pedro Acosta est devenu, à 17 ans, le deuxième plus jeune champion du monde de l’histoire, en catégorie Moto3, en remportant le Grand Prix Moto3 de l’Algarve au Portugal ce dimanche.

Pedro Acosta (KTM) a remporté six courses sur 17 cette saison. À 17 ans et 166 jours, il devient le deuxième plus jeune champion toutes catégories confondues derrière l’Italien Loris Capirossi, (1990).

Un énième record pour le pilote qui, à 16 ans, était déjà devenu le plus jeune pilote à monter sur le podium de ses trois premiers Grand Prix.

