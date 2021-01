La saison de MotoGP a été comme tous les événements cette année marquée par la pandémie de coronavirus. Historique, elle est à revivre via le livre de Michel Turco, journaliste spécialisé en sport moto qui couvre les Grands Prix depuis plus de vingt-cinq ans, notamment pour Moto Revue, GP Racing et L’Équipe.

« Avec quatorze Grands Prix en dix-neuf semaines, cette saison MotoGP restera dans l’histoire. Retardé et malmené par la pandémie de Covid-19, organisé à huis clos, le championnat du monde 2020 a malgré tout offert un incroyable spectacle avec une pléthore de nouveaux vainqueurs. Il faut dire qu’en se blessant grièvement à Jerez, dès le premier Grand Prix, Marc Marquez a décuplé l’appétit de ses jeunes adversaires. (…) Cette saison 2020 restera aussi celle de la consécration de Fabio Quartararo et des premiers succès de KTM en MotoGP. Des exploits de Franco Morbidelli et des difficultés de Ducati » est présenté l’ouvrage dans son communiqué.

