Dans les tuyaux depuis quelques jours, cela devrait rapidement être officialisé. Maverick Vinales va quitter avec effet immédiat son écurie Yamaha suite à des désaccords.

Ce vendredi, c’est la marque japonaise qui précise au travers d’un communiqué que le pilote de 26 ans va quitter et rompre son contrat. « A l’issue du Grand Prix des Pays-Bas le 28 juin, il avait été annoncé que Yamaha et Maverick Vinales mettraient un terme à la fin de la saison actuelle au contrat de deux ans les unissant pour la période 2021-2022. En raison des récents évènements lors du GP de Styrie, et après longue réflexion par les deux parties, celles-ci sont arrivées à la conclusion mutuelle de se séparer avec effet immédiat », indique Yamaha. Une décision fort qui coïncide avec la fameuse histoire survenue il y a quelques semaines. Le coéquipier du Français Fabio Quartararo s’était plaint d’une multitude de problèmes techniques sur sa machine et avait jeter l’éponge à un tour de l’arrivée en Autriche. Yamaha avait ensuite suspendu le pilote, lui reprochant « une utilisation non conforme et inexpliquée de sa moto » et aujourd’hui le dialogue est rompu. Vinales va rejoindre l’équipe de la marque italienne Aprilia pour courir en MotoGP à partir de la saison prochaine.