L’Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini) a signé le meilleur temps des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix de France, septième manche de la saison de MotoGP, sur le circuit Bugatti du Mans, tandis que les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo signent les 4e et 6e chronos.

Bastianini, qui arrache par ailleurs un nouveau record de la piste, a devancé l’Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) de 202/1000e alors qu’un autre Espagnol, Alex Rins (Suzuki), a signé le 3e temps à 297/1000e de l’Italien. Fabio Quartararo, leader au championnat, a pris le 6e temps combiné derrière l’Italien Francesco Bagnaia (Ducati), 5e, et Johann Zarco (Ducati-Pramac), 4e. « Je me sens très à l’aise (…) avec notre rythme nous sommes dans la course pour le podium », a réagi à l’issue de la journée le champion du monde en titre. Confiant pour son Grand Prix à domicile, le pilote Yamaha gardera toutefois un oeil sur les Ducati, « fortes de partout » reconnaît-il.

Son compatriote Johann Zarco, qui tentera dimanche de décrocher au Mans sa première victoire en MotoGP, montre lui aussi une certaine confiance : « le tracé me plaît bien, j’ai de bonnes sensations, j’aimerais simplement plus, mais c’est là qu’il faut rester zen car ce +plus+ ne viendra pas en s’énervant ».