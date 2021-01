L’Américain Ricky Brabec (Honda), tenant du titre, a remporté la 7e étape du Dakar 2021 motos, en 4 heures 37 minutes et 44 secondes, entre les villes de Haïl et de Sakaka en Arabe saoudite dimanche.

Au terme d’une course ultra serrée, longue de 737 kilomètres dont 453 km de spéciale, il a devancé le Chilien Jose Ignacio Cornejo (Honda) de 2 minutes et 7 secondes et l’Américain Skyler Howes sur KTM, de 2 minutes et 19 secondes.

A noter que le Botswanais Ross Branch (Yamaha) a été victime d’une chute spectaculaire mais sans gravité dès le début de la spéciale.

Cornejo Florimo occupe désormais la tête du classement moto, une seconde seulement devant Toby Price (KTM) et 2 minutes et 11 sec devant le Britannique Sam Sunserland (KTM).