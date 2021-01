L’Espagnol Joan Barreda Bort (Honda) a remporté la 4e étape du Dakar 2021 en catégorie moto

Cette étape était la plus longue de cette 43e édition avec 813 kilomètres dont 337 km de spéciale entre Wadi Ad-Dawasir et Riyadh. L’Espagnol, déjà vainqueur de la 2e étape, a parcouru cette spéciale relativement roulante en 2 h 46 min 50 sec, pour devancer le Botswanais Ross Branch (Yamaha) de 5 min 57 sec et l’Australien Daniel Sanders (KTM) de 6 min 09 sec.

Au classement général, c’est le Français Xavier de Soultrait (Husquvarna) qui, avec sa 5e place dans l’étape, a pris les commandes.