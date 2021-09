Suzuki a remporté la 84e édition du Bol d’Or, ce dimanche, son 18e trophée, avec l’équipe Yoshimura-Sert-Motul sur le circuit Paul-Ricard au Castellet.

L’équipage composé des Français Gregg Black et Sylvain Guintoli et du Belge Xavier Simeon a parcouru en 24 heures 704 boucles du circuit long de 5,673 km devançant ainsi la Yamaha de l’équipe Moto Ain pilotée par le Français Randy De Puniet, le Suisse Robin Mulhauser et l’Italien Roberto Rolfo.

Mais cette édition a surtout été marquée par les abandons. En effet, seules 20 équipes sur les 41 engagées ont passé la ligne d’arrivée.