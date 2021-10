A l’occasion du Nouveau Sommet Afrique-France qui se tient se vendredi 8 octobre à Montpellier, une édition spéciale du magazine consacré aux femmes et au sport en Afrique est disponible gratuitement.

Cet événement met à l’honneur les acteurs qui contribuent à construire un avenir commun entre l’Afrique et la France. Women Sports Africa, qui vise à la promotion de la place des femmes dans la société par le sport, est partenaire du Sommet. A ce titre deux moments forts : une édition spéciale du magazine sera distribuée à l’ensemble des 3000 participants et le président de Women Sports, Bruno Lalande, aura l’honneur de présenter la synthèse d’une grande étude sur le genre et le sport commanditée par l’AFD et réalisée avec Pwc, l’Iris et Women Sports Africa.

Suivez en direct le sommet sur https://sommetafriquefrance.org/ et sur Women Sports Africa et ses réseaux sociaux.