00h00, 2e tour. Circuit américain (Open de Sea Island) sur Canal + Sport

03h00, Denver Nuggets – Chicago Bulls (NBA) sur BeIn Max4

04h00, Phoenix Suns – Dallas Mavericks (NBA) sur BeIn 1

07h20, Championnat du monde, 13e manche. 1re course (Supersport, Epreuve d’Indonésie) sur Eurosport2

07h30, 8e spéciale. Championnat du monde, 12e manche (Rallye de Monza (ITA)) sur Canal + Decale

08h00, 3e tour. Circuit européen (World Tour Championship) sur Golf +

08h50, Championnat du monde, 13e manche. 1re course (Superbike, Epreuve d’Indonésie) sur Eurosport2

10h20, A Levi (FIN). Slalom F. 1re manche (Ski, Coupe du monde) sur Eurosport2

11h00, 10e spéciale. Championnat du monde, 12e manche (Rallye de Monza (ITA)) sur Canal + Decale

11h30, Demi-finale double (Masters H. A Turin) sur Eurosport

11h30, A Stubai (AUT). Slopestyle F et H (Ski freestyle, Coupe du monde) sur Eurosport2

11h40, 20e manche. Essais libres 3 (Formule 1, Grand Prix du Qatar) sur Canal + Sport

12h00, Finales (Padel, Championnats du monde ) sur BeIn Max9

13h15, A Levi (FIN). Slalom F. 2e manche (Ski, Coupe du monde) sur Eurosport2

13h30, Leicester – Chelsea (Premier League) sur RMC Sport 1

13h30, Sheffield United – Coventry (Championship ) sur BeIn Max8

14h00, Autumn Nations Series (Rugby) sur BeIn 3

14h00, Celta Vigo – Villarreal (Liga) sur BeIn Max10

14h00, Italie – Uruguay (Tournée d’automne) sur L’Equipe

14h00, Demi-finale (Masters H. A Turin) sur Eurosport

14h30, Dijon – Paris FC (D1 Féminine) sur Foot +

14h30, Fleury – Guingamp (D1 Féminine) sur Foot +

14h30, Soyaux – Saint-Etienne (D1 Féminine) sur Foot +

14h45, 20e manche. Essais qualificatifs (Formule 1, GP du Qatar) sur Canal +

14h50, France – Nouvelle-Zélande (Test-match F, 2e match) sur France 2

15h00, Atalanta Bergame – Spezia (Serie A) sur BeIn Max4

15h00, Toulouse – Sochaux (Ligue 2) sur BeIn 1

15h00, Championnats du monde (Trampoline) sur RMC Sport 3

15h00, A Merksplas. Course H (Cyclo-cross, Superprestige, 4e manche) sur Eurosport2

15h15, A Grenoble. Libre danse (Patinage artistique, Internationaux de France) sur France 3

15h30, Borussia Dortmund – Stuttgart (Bundesliga) sur BeIn 2

15h30, Bayer Leverkusen – Bochum (Bundesliga) sur BeIn Max5

15h30, Hoffenheim – RB Leipzig (Bundesliga) sur BeIn Max6

15h30, Bielefeld – Wolfsbourg (Bundesliga) sur BeIn Max7

15h30, Mönchengladbach – Greuther Furth (Bundesliga) sur BeIn Max8

16h10, Angleterre – Afrique du Sud (Tournée d’automne) sur L’Equipe

16h15, FC Séville – Alaves (Liga) sur BeIn 3

16h15, Bordeaux – Montpellier (D1 Féminine) sur Canal +

16h15, A Nizhny Tagil. HS 134 individuel (Saut Ski, Coupe du monde H) sur Eurosport2

16h30, PSV Eindhoven – Vitesse Arnhem (Pays-Bas) sur Foot +

17h00, PSG – Nantes (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

17h00, Alanyaspor – Besiktas (Turquie) sur BeIn Max10

18h00, Lazio Rome – Juventus Turin (Serie A) sur BeIn 1

18h15, Toulouse – Limoges (Liqui Moly StarLigue) sur BeIn 3

18h30, Autumn Nations Series (Rugby) sur BeIn 2

18h30, Liverpool – Arsenal (Premier League) sur RMC Sport 1

18h30, Union Berlin – Hertha Berlin (Bundesliga) sur BeIn Max5

18h30, Atletico Madrid – Osasuna (Liga) sur BeIn Max4

18h30, Demi-finale double (Masters H) sur Eurosport

19h00, Multiplex – 16e journée (Ligue 2) sur L’Equipe

19h00, Bastia – Niort (Ligue 2) sur Amazon Prime Video

19h00, Caen – Paris FC (Ligue 2) sur Amazon Prime Video

19h00, Dunkerque – Ajaccio (Ligue 2) sur Amazon Prime Video

19h00, Le Havre – Amiens (Ligue 2) sur Amazon Prime Video

19h00, Nancy – Rodez (Ligue 2) sur Amazon Prime Video

19h00, Nimes – Quevilly (Ligue 2) sur Amazon Prime Video

19h00, Pau FC – Guingamp (Ligue 2) sur Amazon Prime Video

19h00, Valenciennes – Grenoble (Ligue 2) sur Amazon Prime Video

19h00, 3e tour. Circuit américain (Open de Sea Island) sur Golf +

20h00, Global Champions Tour, 16e manche (Equitation, Concours de Prague) sur Eurosport2

20h30, Cholet – Nanterre (BetClic Elite, 9e journée) sur Sport en France

20h45, Fiorentina – Milan AC (Serie A) sur BeIn 2

20h45, France – Nouvelle-Zélande (Tournée d’automne) sur France 2

21h00, Rennes – Montpellier (Ligue 1) sur Canal + Decalé

21h00, Waalwijk – Ajax Amsterdam (Pays-Bas) sur Foot +

21h00, FC Barcelone – Espanyol Barcelone (Liga) sur BeIn 1

21h00, Demi-finale (Masters H) sur Eurosport

22h30, 16e manche. (Equitation, Global Champions Tour 2021) sur Eurosport2

23h00, New York Knicks – Houston Rockets (NBA) sur BeIn 1

23h15, 3e tour (Open de Sea Island) sur Canal + Sport