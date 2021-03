Le chroniqueur vedette du CFC s’est défendu des accusations de violences sexuelles ce lundi sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna.

Invité dans l’émission Touche pas à mon poste ce lundi, Pierre Ménès a pris la parole pour la première fois depuis la diffusion hier soir du documentaire de Marie Portolano « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste! » sur Canal+. Un film dans lequel la présentatrice a invité plusieurs de ses consœurs pour dénoncer les violences sexistes que subissent les femmes dans le milieu du journalisme sportif. Le chroniqueur vedette du Canal Football Club a notamment soulevé la jupe de Marie Portolano en public et embrassé de force les journalistes Isabelle Moreau et Francesca Antoniotti.

« C’est horrible pour moi et surtout pour ma femme qui se fait insulter dans des grandes proportions. Probablement à juste titre. Il y a une déferlante de haine, et de menaces de mort au sujet de mes origines. Après, je ne l’ai peut-être pas volé », a ainsi admis Pierre Ménès. « La connerie dite lors du reportage que c’est que je le referai (soulever la jupe). L’épisode de la jupe, je n’étais pas dans mon état normal. J’avais le masque de la mort. Tout ce qu’on me reproche, comme le baiser à Moreau, je ne referai plus ça aujourd’hui. Le monde a changé. On ne peut plus rien faire. Mais ce que je maintiens, c’est qu’un mec et une fille c’est pareil. Ne pas chambrer c’est insupportable. »