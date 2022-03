Fan de sport automobile et surtout monument de la télévision française, Jean-Pierre Pernaut nous a quitté à l’âge de 71 ans.

Figure emblématique du journal de 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut est décédé ce mercredi à l’âge de 71 ans, à annoncé sa famille à l’AFP. Le journaliste avait présenté l’édition de la mi-journée de la première chaîne de 1988 à 2020, avant de prendre sa retraite. Grand fan de sport automobile, il avait récemment accordé un entretien à nos confrères de L’Equipe pour évoquer sa passion.

« Dans le JT, je parlais régulièrement du Trophée Andros, des courses régionales qui ont beaucoup de succès, du Tour auto que j’ai fait une fois avec des voitures anciennes. Voir la foule à 6 heures du matin en montagne, c’est génial… Jacques Bonnecarrère (le fondateur d’Auto-Moto), un de mes meilleurs copains à TF1, m’a aussi ouvert tous les paddocks de F1. Mon père faisait des rallyes, était directeur de course. Petit, il m’emmenait aux 24 Heures du Mans, l’ASA Picardie avait la responsabilité du virage de Mulsanne. J’ai passé des nuits entières dans ce virage à regarder les voitures, leurs freins qui rougissent. Mon frère était pilote de rallye. Moi, j’ai recommencé à faire du sport auto avec Olivier, mon fils aîné, aujourd’hui team manager d’une écurie, Orhès. J’ai fait un peu de monoplace, du Trophée Andros pendant douze ans avec Prost, Panis, Villeneuve… Ma dernière saison, c’était en 2014, ensuite je me suis blessé au genou. Avec Prost, on se côtoie encore mais sans plus, il est toujours en retrait, un peu la star. Mais il est venu sur le plateau du JT, Sébastien Loeb aussi. J’ai eu la chance de rouler avec lui, à la place de Daniel Elena (son copilote). Il conduit avec deux doigts, c’est magnifique… Mais dans la voiture, on est tellement bas qu’on voit à peine la route. Et avec les coups de frein, j’ai eu mal à la nuque pendant six mois. »