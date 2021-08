Il n’y aura finalement pas d’épreuve de karaté pendant les Jeux Olympiques de Paris au grand dam du Français Steven Da Costa.

Sacré champion olympique de karaté il y a quelques semaines à Tokyo, Steven Da Costa restera certainement le premier et dernier médaillé tricolore de l’histoire dans la discipline. Dans un communiqué publié ce jeudi, les organisateurs de Paris 2024 ont en effet expliqué que « le programme des épreuves aux Jeux de Paris 2024 est définitif et ne pourra plus subir de modification. Celui-ci a été défini dans un calendrier connu de tous, dans le strict respect des règles édictées par le Comité international olympique (CIO). »

Ainsi, le breaking, l’escalade, le skateboard et le surf ont été sélectionnés en février 2019 par Paris 2024, les trois dernières étant déjà présentes à Tokyo. « Un choix guidé par l’identité de ces sports jeunes, accessibles et connectés avec leur époque en cohérence avec la vision de Paris 2024 et complémentaires avec le programme existant imposé. Paris 2024 comprend tout à fait la déception de la fédération de karaté tout autant que des 14 fédérations internationales non-retenues et s’est engagé à continuer à travailler avec elles dans le but de promouvoir leur sport en France et à l’international. »