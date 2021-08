Cocorico pour la France qui décroche sa 7e médaille d’or depuis le début de ces Jeux Olympique 2020 de Tokyo. Cette fois-ci, c’est Steven Da Costa qui est devenu champion olympique en karaté.

Favori dès le départ, le combattant français a toujours su se montrer plus malin et plus agressif que ses différents adversaires. Leader de la catégorie des moins de 67 kg, il a décroché l’or en finale avec une victoire 5-0 face au Turc Eray Samdan. Une victoire magnifique qui lui permet d’entrer dans l’histoire des Jeux. En effet, il devient le premier champion olympique masculin de l’histoire du karaté, qui figure pour la première fois au programme olympique, en s’imposant en finale de la catégorie des -67 kg au tournoi des JO de Tokyo. Historique car selon les dernières informations, le karaté ne fera pas partie des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Peu importe, le tricolore est champion olympique et décroche la plus belle des médailles.