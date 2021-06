Bonne nouvelle pour la France qui sera représentée par trois karatékas aux prochains Jeux Olympiques 2020.

Après Steven Da Costa chez les hommes, c’est au tour de Leïla Heurtault et Alexandra Feracci de rejoindre le tricolore dans la catégorie féminine et ainsi obtenir leur qualification pour les JO 2020. La jeune française a bénéficié d’une wild-card grâce aux quotas dans la catégorie des moins de 61 kg femmes. « Je suis très heureux d’avoir eu la confirmation ce jour (vendredi) de la part de la Fédération Mondiale (WKF), et validée par le CNOSF, de la qualification de Leïla Heurtault par le biais d’une wild-card, pour les Jeux Olympiques dans la catégorie des -61kg. Cela en fait donc la troisième Française sélectionnée pour Tokyo avec Steven et Alexandra », a indiqué Gilles Cherdieu, Directeur technique national, sur Twitter.