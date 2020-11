Christophe Pinna, multiple champion du monde de karaté, avait créé le groupe Facebook « Aux armes citoyens » après l’attentat de Nice à l’église Notre Dame le 29 octobre dernier qui avait fait trois morts. Un acte pour lequel il a été convoqué devant la justice.

Une convocation qui ne passe pas.Christophe Pinna a déclaré ce vendredi qu’il allait « rendre toutes ces médailles et distinctions ».

Le karatéka a ensuite supprimé son groupe facebook qui avait pour description : « C’est interdit d’appeler aux armes sur Facebook, je désobéis parce que c’est un devoir. Je suis citoyen et résistant. Groupons-nous, organisons notre propre milice pour défendre nos enfants. Trop c’est trop, pleurer, mettre des bougies, écrire même pas peur… ne sert à plus rien. Quand l’Etat à qui nous versons des impôts n’est plus capable d’assurer notre sécurité, il faut l’assurer soi-même«