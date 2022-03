Les choses sérieuses ont commencé en vue des Jeux de Paris 2024 pour le judoka français Teddy Riner, qui a débuté vendredi un stage d’entraînement de dix jours à Rio de Janeiro, avant un retour à la compétition prévu en juillet, à Budapest.

« La reprise en compétition, ce sera sur le Grand Chelem de Budapest, ça c’est sûr », a révélé dans une interview à l’AFP le triple champion olympique (deux titres en individuel et un par équipes) après son premier entraînement au Brésil. « Ensuite, il y aura d’autres compétitions, mais ce sera vraiment en fonction de comment je reviens sur ce premier tournoi. On se laisse le temps. J’aimerais bien aller aux Mondiaux en octobre, mais on verra », a-t-il ajouté.

Teddy Riner, 32 ans, a repris l’entraînement à Paris début janvier, après une coupure de six mois suite aux Jeux de Tokyo. Sa dernière participation aux championnats du monde remonte à 2017, à Budapest, où il avait été sacré champion du monde pour la dixième fois, un record absolu. Et le premier de ces dix titres avait été remporté à Rio, en 2007, alors qu’il n’avait que 18 ans. C’est également dans la ville brésilienne qu’il avait réussi la passe de six aux Mondiaux, en 2013, avant de décrocher sa deuxième médaille d’or olympique, en 2016.