Teddy Riner a remporté pour la première fois depuis qu’il a rejoint le PSG Judo le Championnat de France par équipes, samedi à Villebon-sur-Yvette.

Le club parisien a battu en finale celui de Longjumeau (FLAM 91) sur le score de 3-2. Teddy Riner, triple champion olympique avait guidé parfaitement son équipe jusqu’à la finale avec des succès contre Eure Judo et le Dojo Béglais grâce à des ippons respectivement après 29 et 22 secondes de combat. La finale a été plus accrochée, mais Riner, 33 ans, a tiré un bilan positif de sa première journée de compétition de 2022.

Pour le PSG Judo, la fête est totale avec le sacre de l’équipe féminine, victorieuse 3-1 en finale du Blanc-Mesnil. Dans l’équipe parisienne figuraient Marie-Eve Gahié et Romane Dicko, sacrées championnes d’Europe début mai. Mais c’est la vice-championne olympique de Tokyo Amandine Buchard (-52kg), qui a impressionné en finale avec un ippon réalisé en moins de huit secondes.