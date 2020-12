2020 commence petit à petit à se refermer et pour l’occasion Sport.fr vous plonge dans une petite rétrospective de cette année si particulière. Parmi les événements marquants, la première défaite en 10 ans du judoka français Teddy Riner.

La saison 2020 de judo aura débutée par un séisme, le 9 février au Grand Slam de Paris. Après presque 10 ans d’invincibilité et 154 victoires consécutives, Teddy Riner a finalement plié face au Japonais Kokoro Kageura. Poussé jusqu’en prolongation, le Français a précipité son mouvement, offrant une opportunité en or à son adversaire d’entrer dans la légende. Il met au sol Teddy Riner et l’élimine dès le troisième tour de la compétition.

Surclassé par son adversaire du soir, le judoka français, aux dix titres de champion du monde et deux médailles d’or olympiques, a finalement semblé relâché. « Ça me soulage aussi parce que cela fait dix ans que l’on me met une pression monstre pour que je gagne tout », a-t-il confié à la sorite du tatami. « C’est sûr que j’adore gagner et que je déteste perdre, mais cette défaite va me permettre de mieux travailler. Il y a forcément de la remise en question. Cette date tombait à pic car elle servait aussi à ça, trouver comment être encore meilleur pour aller chercher ces Jeux. » Le rendez-vous est déjà pris pour les JO de Tokyo en 2021.

