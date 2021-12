Margaux Pinot veut continuer le combat. Sur les réseaux sociaux, la judoka est revenue sur la plainte qu’elle a déposé contre son ex-compagnon Alain Schmitt, l’accusant de violence conjugale.

« Au-delà de la tournure médiatique de l’évènement, j’adresse mes sincères remerciements à toutes ces personnes qui ont su m’apporter tant de compassion quand j’en avais besoin. L’heure est arrivée maintenant de prendre du temps, de me reconstruire et d’avancer », a-t-elle d’abord écrit sur son compte LinkedIn.

« Cette dernière semaine a été d’une complexité rare. En prenant le parti de partager cette image de moi, je n’espérais pas tant de messages de soutien (…) Les semaines qui arrivent s’annoncent difficiles et intenses mais je continuerai à me battre pour que justice soit faite. Rien ne pourra m’écarter de la route qui (je le souhaite de toutes mes forces) me mènera vers Paris 2024. »

Pour rappel, Margaux Pinot accuse son ancien compagnon et entraîneur Alain Schmitt de violences survenues dans la nuit de samedi à dimanche 28 novembre. Entendu par les policiers, l’entraîneur et ancien judoka a finalement été relaxé. Mais Margaux Pinot n’a pas dit son dernier mot. La jeune femme a d’abord publié une photo de ses blessures, après cette annonce, avant d’écrire ce message sur LinkedIn. Le parquet a de son côté fait appel de la décision du tribunal. L’affaire devrait être rejugée dans les prochains mois.