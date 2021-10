Champion de France 100kg en 2005, Frédéric Lecanu est ce qu’on appelle un vrai « déterminé ». Le judo, son combat contre l’obésité, il se livre dans un portrait émouvant du Crédit Agricole.

« J’étais un garçon timide, en demande d’affection, qui avait confondu son cœur et son estomac, puisque je faisais 100 kilos à 12 ans, et la compétition a tout de suite donné un sens à ma vie. » a-t-il confié. « Mon gabarit, qui était jusqu’ici source de moquerie, de différence et de difficulté sociale, s’est transformé en atout. Je suis devenu un poids lourd, une catégorie très respectée qui est celle des costauds. À ce moment-là, je deviens quelqu’un. »

Le rêve ultime

C’est avec cette détermination hors du commun que le champion veut maintenant aider ses prochains. « Aujourd’hui J’aime me voir comme un vendeur de rêve et mon rêve ultime c’est de bien vivre ensemble, qu’il y ait une universalité dans la vie comme sur le tapis de judo. Nous, il y a des grands, des petits, différentes couleurs de peau, certainement des religions différentes, mais on est tous judokas, on a tous une ceinture et on est tous ensemble. La réalité c’est qu’aujourd’hui le judo, c’est le sens de ma vie et je suis au service de cette discipline. »

Découvrez son interview :

Pour en savoir plus sur sport comme école de la vie et découvrir plein d’autres portraits de sportifs tous plus inspirants les uns que les autres : cliquer ici.

Pour découvrir toutes les vidéos du crédit agricole, rendez-vous sur leur chaine youtube en cliquant ici.

Voir tous les épisodes et l’ensemble de ce que fait Sport Comme École de la vie sur :Instagram.