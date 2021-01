Les Françaises ont répondu présente ce lundi aux Masters de judo de Doha, avec la victoire d’Amandine Buchard et la médaille d’argent de Sarah-Léonie Cysique.

La judoka française Amandine Buchard, N.1 mondiale des -52 kg, a idéalement lancé son année 2021 en s’imposant aux Masters de Doha lundi, à bientôt six mois des Jeux de Tokyo (23 juillet-8 août). En finale, Buchard (25 ans) est venue à bout de la Japonaise Ai Shishime, N.3 mondiale de la catégorie mais non sélectionnée pour les JO-2020, aux pénalités après quasiment trois minutes dans le golden score (la prolongation après les quatre minutes réglementaires de combat, NDLR). Auparavant, elle avait, pour la première fois, éliminé la championne olympique en titre, la Kosovare Majlinda Kelmendi, aux pénalités déjà, après plus de neuf minutes de combat.

Elle aussi opposée à une Japonaise en finale, Yoshida Tsukasa, la jeune Sarah-Léonie Cysique (-57 kg, 22 ans) s’est elle inclinée par ippon, immobilisée au sol après cinq minutes dans le golden score, après avoir pourtant mené deux pénalités à zéro. Mais les précieux points d’une finale au Masters confortent sa place de Française la mieux placée dans la catégorie dans la course à la qualification olympique, prolongée jusqu’au 28 juin prochain, face à la pandémie de Covid-19.

Le Masters, habituellement disputé en fin d’année, réunit les meilleurs judokas – en l’occurrence les 36 les mieux classés – de chaque catégorie. La délégation française y est forte de son poids lourd Teddy Riner, qui combattra mercredi, et de ses quatre combattantes N.1 mondiales : Clarisse Agbegnenou, Madeleine Malonga et Marie-Eve Gahié, outre Buchard.