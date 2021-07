Battue en finale sur une décision d’arbitrage très rare, la judoka française Sarah-Léonie Cysique regrettait lundi un choix « dur à accepter » et qui l’empêchait de « profiter pleinement de cette médaille » d’argent, alors qu’elle se voyait repartir avec le titre olympique.

Pouvez-vous nous raconter l’action qui vous vaut d’être disqualifiée ?

« J’avoue que j’étais un peu dans l’incompréhension. Pour moi, je ne fais pas d’action dangereuse. Donc il y a un sentiment d’injustice mais c’est le sport et les arbitres sont là pour juger selon leur vision. S’ls considèrent que j’ai fait action dangereuse, je dois l’accepter, même si je ne suis pas en accord. Elle a essayé de me contrer en poussant et c’est comme ça que ma tête s’est enroulée. C’était vraiment la seule direction possible, je ne suis pas contorsionniste… Je suis restée sur la nuque. Puis j’ai vu que l’arbitre disait que j’avais fait une action dangereuse. Pour moi ce n’est pas ce que j’ai fait. C’est dur à accepter mais c’est le sport et on ne peut pas s’arbitrer soi-même. »

Etes-vous tout de même satisfaite de cette médaille d’argent ?

« Après la demi-finale j’étais super heureuse de prendre une médaille et je crois que ça s’est vu, je n’ai pas pu contenir mes émotions. Mais en finale, j’étais vraiment persuadée de revenir avec l’or. Pour le moment, c’est surtout de la frustration et je ne réalise pas vraiment que je suis vice-championne olympique. Je m’en veux, d’ailleurs, de ne pas profiter pleinement de cette médaille. J’espère que ce soir ça sera un peu passé. »

Vous avez combattu blessée. Comment l’avez-vous géré et est-ce que le soutien des autres combattantes de l’équipe de France vous a aidé ?

« Je me suis fait un peu mal à la hanche en quart de finale. Mais ça n’est pas la jambe qui fauche, ça va. J’ai des hanches un peu pourries pour mon âge, je suis habituée (rires). Tant que je marche, je peux combattre. Le soutien des autres c’est important. Nos familles ne peuvent pas être avec nous physiquement mais il y a la famille du judo pour nous encourager. Je pensais qu’avec la concentration je ne les entendrais pas mais j’ai tout entendu. Je les remercie d’avoir hurlé mon nom jusqu’à en perdre la voix. Ca m’a donné de la force. »