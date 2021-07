Romane Dicko s’est inclinée en demi-finale des plus de 78 kg ce vendredi matin et devra passer par la finale pour la troisième place et la médaille de bronze. Même scénario pour Teddy Riner.

La Française de 21 ans, qui dispute ses premiers Jeux n’a rien pu faire contre la Cubaine Ortiz et sa très grande expérience. Elle est tombée dans le panneau et se retrouve éliminée en demi-finale. Il faudra se reconcentrer pour défier dans une quarantaine de minutes la Turque Kayra Sayit et ainsi obtenir une nouvelle médaille pour l’Equipe de France. Chez les hommes, Teddy Riner éliminé en quart de finale aura un gros combat en repêchage pour décrocher également la médaille de bronze, ce qui serait un bon résultat au final, même s’il cherchait le plus beau des métaux.

🥋🇫🇷 Pas de finale pour Romane Dicko, défaite sur waza-ari par la Cubaine Idalys Ortiz. Elle combattra pour la médaille de bronze tout à l'heure face à la Turque Kayra Sayit #JeuxOlympiques



▶ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/HnTJu3Tm5y pic.twitter.com/7s0Mrd7qs5 — France tv sport (@francetvsport) July 30, 2021