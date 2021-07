La Française numéro une mondiale en judo dans la catégorie des moins de 78 kg s’est inclinée en finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ce jeudi midi.

Si la médaille et la journée aura été magnifique pour la Française, il y a tout de même une pointe de déception pour la tricolore qui ne décrochera pas la médaille d’or. Opposée à la Japonaise numéro deux mondiale Shori Hamada, elle est tombée dans le piège en se faisant emmener au sol dès les premières secondes du combat. Redoutable dans ce secteur, la Nippone n’a pas lâché et offre donc une nouvelle médaille d’or au Japon. Pour la tricolore, il faudra digérer cette déception et se remettre dedans pour préparer les Jeux Olympiques de Paris en 2024.