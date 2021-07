L’équipe de France de judo, emmenée par Clarisse Agbégnénou et Teddy Riner, s’est qualifiée ce samedi pour la finale de l’épreuve mixte des JO de Tokyo en battant les Pays-Bas et est donc assurée d’une médaille d’or ou d’argent.

En finale, la France (qui a remporté sept médailles en épreuves individuelles à Tokyo) affrontera le Japon, qui aligne plusieurs combattants sacrés champions olympiques cette semaine et qui fait figure de favori.

Pour atteindre la finale, les Français ont d’abord eu du mal face à Israël lors d’un match où ils ont frôlé l’élimination. Après quatre combats, il ne manquait en effet qu’une victoire à Israël, qui menait 3-1 après les défaites de Sarah-Léonie Cysique (-57 kg), Margaux Pinot (-70 kg) et Axel Clerget (-90kg). Seul Guillaume Chaine (-73 kg) avait alors gagné son combat. Mais Romane Dicko (+78 kg) et Teddy Riner (+100 kg), les deux médaillés de

bronze de vendredi, se sont imposés et la France est revenue à 3-3. Le combat décisif a été mené par Margaux Pinot. La vice-championne

d’Europe s’est imposée par ippon.

En demi-finale, les Bleus ont très nettement dominé les Pays-Bas 4-0, grâce aux succès de Guillaume Chaine, Clarisse Agbégnénou, Axel Clerget et

Romane Dicko.