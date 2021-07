Quelle énorme déception pour le Français Teddy Riner qui s’incline en quart de finale du tournoi olympique ce vendredi matin avec une défaite lors du Golden Score.

Venu pour décrocher l’or olympique et une nouvelle médaille pour l’Equipe de France, Riner n’offrira pas de nouveau succès aux Bleus. Ce vendredi, le Guadeloupéen a été battu en quart de finale par le Russe Tamerlan Bashaev dans la catégorie des +100 kg et la déception est immense pour le clan français. Il tombe en toute fin de match au golden score et ne décrochera pas un nouveau titre olympique ici à Tokyo au Japon, pays du judo. Manifestement pas d’accord avec la décision des arbitres, Riner a fait quelques gestes de dépit avant de quitter le tapis très contrarié. Malgré tout, il peut encore décrocher une médaille de bronze mais il faudra remporter au minimum deux combats de plus. Même si la déception est grande, revoir Teddy Riner sur un tatamis est une des belles images de ces Jeux.