La célèbre émission de télé-réalité “Les Marseillais” va accueillir la compagne d’un grand footballeur du PSG.

En effet, selon les informations rapportées par Melty et plusieurs médias, la compagne de Marco Verratti, Jessica Aidi, a été recrutée par la chaîne W9 pour devenir la bookeuse de l’émission “Les Marseillais à Dubaï”. La jeune femme est une célèbre mannequin et partage la vie du milieu de terrain parisien depuis quelques mois. Le programme est actuellement en tournage à Dubaï et devrait arriver à la télévision française dans les prochains mois. Une fan du PSG dans une maison avec des Marseillais…ça risque de faire des étincelles.