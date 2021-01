La vidéo d’un fan du Maestro a fait le buzz sur la toile. Dans son œuvre apparaît un vieux Roger Federer, barbu et tout grisonnant, en conférence de presse à Wimbledon en 2040 après un énième titre du Grand Chelem. En plus d’être particulièrement amusant, le montage est ultra réaliste et très réussi.

A 39 ans, le temps ne semble pas avoir de prise sur l’éternel Roger Federer et ses vingt Grand Chelem. En pleine préparation pour 2021, le champion de la petite balle jaune s’affûte physiquement et a affiché récemment ses ambitions pour la saison prochaine. Une question se pose alors. Jusqu’où va s’arrêter la légende suisse ? Un vidéaste amateur a poussé le délire au maximum en réalisant un montage particulièrement amusant de Fed’ en conférence de presse en 2040 à Wimbledon. Du haut de ses presque 60 printemps, « papy Rodger » et sa mine sympathique, commente son énième sacre sur le gazon londonien. Une fiction que beaucoup de fans du Suisse fantasment étant donné que leur idole s’approche, malheureusement, inexorablement de la fin.