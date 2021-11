Les Marseillais n’ont pas la mémoire courte. Ce lundi 22 novembre, le site ou plutôt le forum officiel de l’Olympique Lyonnais a été piraté par un hacker marseillais.

D’après les dernières informations du « Figaro », le club lyonnais a été piraté sur son forum officiel ce lundi par un hacker très certainement supporter de l’OM. Ce dernier a même dérobé 38 500 dossiers tels que des adresses mails et adresses IP mais aucun mot de passe. Il a ensuite publié les infos sur le darkweb avec un message injurieux en revenant sur les incidents de dimanche entre l’OL et l’OM. Trois personnes ont pu découvrir les contenus avant que ces derniers soient retirés. Notons que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a été informée.