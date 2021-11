L’ancien champion de boxe, Mike Tyson, a subi une descente aux enfers il y a quelques années en mélangeant les drogues et l’alcool. Dans une interview accordée à Forbes, il révèle ce qui lui a permis d’aller mieux.

« Vous voyez à quel point ma vie a changé ? J’étais junkie il y a cinq ans. Je ne pensais même pas que je pourrais survivre. Ensuite, j’ai été initié à la médecine animale et végétale », explique Mike Tyson à Forbes. La star américaine de 55 ans estime aujourd’hui que son mode de vie est sain. Il possède également un complexe de marijuana en Californie, êtat où la drogue est autorisée à des fins médicales et récréatives.

Il affirme avoir commencé à consommer des psychédéliques à des fins thérapeutiques en 2016. L’ancien boxeur estime que ces expériences ont marqué un changement profond dans sa vie et qu’il « ne sera plus jamais le même ». « La marijuana et les champignons magiques l’avaient aidé à mettre fin à son mode de vie sauvage et à trouver Dieu » peut-on lire dans l’article de Forbes.