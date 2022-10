C’est là qu’on voit que l’ambiance entre un match européen et un match NBA n’est vraiment pas la même. En Europe, les fans sont prêts à mourir pour défendre les couleurs et les valeurs de leur club. Aux Etats-Unis, on crie pour du poulet gratuit.

Image très drôle lors du match entre les Milwaulkee Bucks et les Philadelphia Sixers. Pour faire péter les décibels dans la salle, la franchise de Philly a plus d’un tour dans son sac. A chaque fois qu’un joueur adverse loupe deux lancers-francs d’affilée, les supporters gagnent des nuggets gratuites, ce qui donne lieu à des situations hilarantes.

Lors du dernier quart-temps, Giannis Antetokounmpo est envoyé sur la ligne, ce qui hype énormément les fans des 76ers puisque le Greak Freak n’est pas le meilleur shooter de la ligue, loin de là. Premier lancer raté par Giannis, les décibels commencent à grimper méchamment. Deuxième lancer raté, on assiste à une scène lunaire où on a l’impression que Philadelphie vient de gagner un titre NBA au buzzer d’un game 7 de finale. On espère quand même que le poulet n’était pas aussi sec que le résultat du match : défaite 90-88 de Joël Embiid et ses potes.