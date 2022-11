Suivre une diète et un programme quasi-militaire pour atteindre le poids réglementaire de combat ? Non. Se couper des dreads quelques minutes avant le match ? Eh bah oui.

C’est l’idée de zinzin qu’a eu Shana Young pour ne pas foirer sa pesée officielle avant son combat contre Miranda Maverick. Alors qu’elle venait de se rendre compte qu’elle pesait plus que le poids limite de sa catégorie (57 kilos), l’Américaine a décidé de couper quelques dreads pour perdre des grammes. Incroyable mais vrai, cette technique quelque peu hors du commun a fonctionné. Bon par contre Young a perdu le match mais on salue l’idée. Des dents en moins et une coupe moche, sympa le look d’après-combat.