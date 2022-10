Joe Tsai, le patron des Nets, doit en avoir gros sur la patate de rattraper les « conneries » de Kyrie Irving tous les douze du mois. Sur son compte Twitter, le meneur de Brooklyn a partagé un lien vers un film à caractère antisémite.

Il avait pourtant affirmé être dans un esprit « totalement différent », Kyrie reste Kyrie. On sait que le joueur est un fervent croyant de nombreuses idéologies plus ou moins niches. C’est donc en suivant la tendance Kanye West que le joueur de 30 a mis en avant sur l’oiseau bleu le film : « Des Hébreux aux Nègres : Que l’Amérique noire se réveille » . Le film ne vous dit sûrement rien donc on vous la fait courte : Les Israélites de l’Ancien Testament étaient en fait noirs, faisant de la communauté Noire actuelle leurs descendants (de facto, les Noirs auraient été privés de leur identité de peuple élu de Dieu par les juifs blancs d’Europe ). Bon.

Une discussion prévue entre Irving et les Nets

Afin d’éviter tout drama, le club de Brooklyn a rapidement prit la parole sur Twitter : « Les Brooklyn Nets condamnent fermement et n’ont aucune tolérance pour la promotion de toute forme de discours de haine vendredi. Nous croyons que dans ces situations, notre première action doit être un dialogue ouvert et honnête. Nous remercions ceux, notamment l’ADL (Anti-Defamation League), qui nous ont apporté leur soutien pendant cette période.«