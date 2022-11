On ne vous apprend rien : la toile raffole des combats de Jake Paul. L’ex-youtubeur et néo-boxeur américain est une véritable machine à cash qui n’a pas peur de provoquer qui que ce soit. Un profil similaire à celui d’Andrew Tate. On vous explique tout :

Il faut rendre à César ce qui est à César, Jake Paul est un showman de niveau All-time. Celui qu’on appelle « The Problem Child » est un vrai crack quand il s’agit de provoquer des combattants ou personnalités publiques. Avec un record bien propre de 6 victoires pour 0 défaites, le petit frère de Logan Paul a su attirer des jolis noms sur le ring face à lui : Anderson Silva, Tyron Woodley ou encore Ben Askren. Vous l’aurez peut-être remarqué : tous ces bonhommes sont des papis en fin de carrière et qui de plus, sont des fighters MMA et non pas des pures boxeurs. C’est d’ailleurs ce qui fait qu’une énorme partie de la communauté des sports de combats considèrent que Jake Paul n’est pas un vrai boxeur. Spoiler : il s’en fout complet.

Une baston entre deux gars détestés par pas mal de monde

Comme à son habitude, Paul a récemment taclé tout le game des influenceurs ricains et le dernier dans son viseur était Andrew Tate : un autre luron bien controversé. Si on devait personnifier la misogynie, la suffisance, l’arrogance et tout un autre tas d’adjectifs valorisants, on vous enverrai directement vers la page Wikipédia d’Andrew Tate. Mettons de côté l’aspect détestable de ce personnage pour se concentrer sur le sportif : Tate est un ancien kickboxeur de renom avec un record s’élevant à 43 victoires pour 9 défaites. Après un échange de mots d’oiseaux tout mignons sur les réseaux, les deux hommes se sont finalement rencontré en face-à-face dans une vidéo publiée sur l’Instagram de Jake Paul. Un nouveau combat de coqs en préparation ? Peut-être. Il s’agirait en tout cas du plus gros challenge de Paul jusqu’à présent.