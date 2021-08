Jon Cooper, qui a mené Tampa Bay aux deux dernières Coupes Stanley en NHL, a été nommé lundi entraîneur de l’équipe du Canada pour les Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022, a annoncé la Fédération canadienne de hockey sur glace, lundi.

L’équipe du Canada est en quête d’une médaille d’or pour la troisième fois au cours des quatre derniers Jeux olympiques, après avoir été sacrée championne olympique en 2010 et 2014, mais s’être contentée du bronze en 2018 à Pyeongchang, où les joueurs évoluant en NHL n’avaient pas participé. « C’est un honneur de se voir confier la direction de l’équipe olympique masculine du Canada l’an prochain à Pékin », a déclaré Cooper. « J’ai beaucoup de souvenirs heureux des Jeux olympiques, que ce soit en regardant les matches quand j’étais enfant ou en assistant à des victoires palpitantes pour la médaille d’or, et j’ai hâte de contribuer à créer des souvenirs durables pour les Canadiens ».

Trois autres entraîneurs officiant en NHL ont été nommés comme assistants de Cooper : Bruce Cassidy, des Boston Bruins, Peter DeBoer, des Las Vegas Golden Knights, et Barry Trotz, des New York Islanders. Le groupe d’entraîneurs ne guidera toutefois l’équipe du Canada aux JO-2022 que si la NHL et le Comité international olympique (CIO) parviennent à un accord. Les négociations se poursuivent entre la NHL, son syndicat des joueurs, le CIO et la Fédération internationale de hockey sur glace au sujet des Jeux olympiques de 2022, sur la question du coût des assurances notamment, et des garanties anti-Covid.